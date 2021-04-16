В Винницкой области продлили карантин: выпускники вернутся за парты

В Винницкой области принято решение продлить срок усиленных ограничительных мероприятий до 1 мая. Вместе с тем ученики выпускных 9 и 11 классов вернутся на учебу, другие будут учиться дистанционно до 1 мая.

В частности, школьники будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы. При этом ученики 9 и 11 классов вернутся к очному обучения для организации и завершения 2020-2021 учебного года, а также подготовки к проведению внешнего независимого оценивания.

Также в регионе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров. Однако культурным учреждениям, в частности музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, в том числе: