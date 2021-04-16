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В Винницкой области продлили карантин: выпускники вернутся за парты

Автор: РБК-Украина

В Винницкой области принято решение продлить срок усиленных ограничительных мероприятий до 1 мая. Вместе с тем ученики выпускных 9 и 11 классов вернутся на учебу, другие будут учиться дистанционно до 1 мая.

Такое решение было принято областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

В частности, школьники будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы. При этом ученики 9 и 11 классов вернутся к очному обучения для организации и завершения 2020-2021 учебного года, а также подготовки к проведению внешнего независимого оценивания.

Также в регионе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров. Однако культурным учреждениям, в частности музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, в том числе:

  • обеспечение скрининга температуры у работников и посетителей заведений;
  • дополнительного проветривания и дезинфекции помещений в установленные - обязательной санитарной обработки рук и пребывания в защитных лицевых масках;
  • безусловного соблюдения нормы заполнения выставочных помещений (залов) из расчета не более пяти человек в одном зале заведения;
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями не меньше 1,5 метра.

Напомним, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.

Кроме того, в Киеве и Запорожье предложили церквям провести пасхальные богослужения в онлайн-формате.

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