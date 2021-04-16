У Вінницькій області продовжили карантин: випускники повернуться за парти

У Вінницькій області прийнято рішення продовжити термін посилених обмежувальних заходів до 1 травня. Разом з тим учні випускних 9 і 11 класів повернуться на навчання, інші будуть навчатися дистанційно до 1 травня.

Таке рішення було прийнято обласної комісії ТЕБ та НС, передає прес-служба Вінницької ОДА.

Зокрема, школярі будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи. При цьому учні 9 та 11 класів повернуться до очного навчання для завершення 2020-2021 навчального року, а також підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів, роботу кінотеатрів. Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, в тому числі: