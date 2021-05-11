Власти Греции ускорили кампанию по вакцинации от COVID-19 перед началом турсезона

Власти Греции приняли решение ускорить кампанию по вакцинации от коронавируса населения на островах в преддверии начала туристического сезона. Правительство страны рассчитывает привить жителей примерной 100 островов до конца июня.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает агентство Associated Press.

"Эта инициатива направлена на поддержку местных жителей и экономики островов, а также на то, чтобы послать позитивный сигнал для нашей туристической отрасли", - сказал он. Премьер отметил, что прививочная кампания нацелена на вакцинацию всех жителей примерно 100 островов до конца июня.