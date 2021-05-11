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Власти Греции ускорили кампанию по вакцинации от COVID-19 перед началом турсезона

Автор: РБК-Украина

Власти Греции приняли решение ускорить кампанию по вакцинации от коронавируса населения на островах в преддверии начала туристического сезона. Правительство страны рассчитывает привить жителей примерной 100 островов до конца июня.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает агентство Associated Press.

"Эта инициатива направлена на поддержку местных жителей и экономики островов, а также на то, чтобы послать позитивный сигнал для нашей туристической отрасли", - сказал он.

Премьер отметил, что прививочная кампания нацелена на вакцинацию всех жителей примерно 100 островов до конца июня.

Напомним, официально туристический сезон в Греции начнется 14 мая. Многие греческие острова являются популярными у иностранных туристов направлениями.

Ранее греческое правительство объявило об открытии с 15 мая пляжного сезона. При этом некоторые правила останутся обязательными для всех отдыхающих и туристов.

Отметим, в Греции надеются на улучшение ситуации с коронавирусом летом. Это нужно для того, чтоб возродить туризм.

Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

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Новости Украины Грециятуризмвакцинация