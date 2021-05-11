Влада Греції прискорила кампанію з вакцинації від COVID-19 перед початком турсезону

Влада Греції прийняла рішення прискорити кампанію з вакцинації від коронавірусу населення на островах в напередодні початку туристичного сезону. Уряд країни розраховує прищепити жителів приблизно 100 островів до кінця червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, передає агентство Associated Press.

"Ця ініціатива спрямована на підтримку місцевих жителів і економіки островів, а також на те, щоб послати позитивний сигнал для нашої туристичної галузі", - сказав він. Прем'єр зазначив, що прищепна кампанія націлена на вакцинацію всіх жителів приблизно 100 островів до кінця червня.