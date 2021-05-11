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Влада Греції прискорила кампанію з вакцинації від COVID-19 перед початком турсезону

Автор: РБК-Україна

Влада Греції прийняла рішення прискорити кампанію з вакцинації від коронавірусу населення на островах в напередодні початку туристичного сезону. Уряд країни розраховує прищепити жителів приблизно 100 островів до кінця червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, передає агентство Associated Press.

"Ця ініціатива спрямована на підтримку місцевих жителів і економіки островів, а також на те, щоб послати позитивний сигнал для нашої туристичної галузі", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що прищепна кампанія націлена на вакцинацію всіх жителів приблизно 100 островів до кінця червня.

Нагадаємо, офіційно туристичний сезон у Греції розпочнеться 14 травня. Багато грецькі острови є популярними у іноземних туристів напрямками.

Раніше грецький уряд оголосив про відкриття з 15 травня пляжного сезону. При цьому деякі правила залишаться обов'язковими для всіх відпочиваючих і туристів.

Відзначити, у Греції сподіваються на поліпшення ситуації з коронавірусом влітку. Це потрібно для того, щоб відродити туризм.

Раніше повідомлялося, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.

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