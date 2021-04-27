Власти Индии из-за сложной ситуации с COVID обратились за помощью к армии
Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. В стране вновь зафиксировали более 300 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.
Об этом пишет агентство CNA.
За прошедшие сутки в Индии подтвердили 323 144 новых случаев COVID-19, тогда как жертвой болезни стал 2771 человек. В то же время эксперты в области здравоохранения считают, что реальное число случаев намного выше.
Из-за сложной ситуации власти Индии обратились за помощью к Вооруженным силам. Начальник штаба обороны Билин Рават пообещал, что армия поделится кислородом из своих резервов, а также привлечет к борьбе со вспышкой вышедший на пенсию медицинский персонал.
Напомним, в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса, который уже попал и в другие страны. Так называемый "индийский" штамм коронавирус имеет сразу две мутации, которые помогают ему закрепляться на клетках человеческого организма.
Новая вспышка коронавируса в Индии очень серьезная: в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке". Кроме того, власти страны призвали граждан ходить в масках даже дома.
Ряд стран уже пообещали помочь Индии бороться со вспышкой коронавируса, например, США вышлют Индии партию кислорода, лекарств и материалов для изготовления вакцин.