ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада Індії через складну ситуацію з COVID звернулася за допомогою до армії

Новость на русском → Індія, Вівторок 27 квітня 2021 18:29
Влада Індії через складну ситуацію з COVID звернулася за допомогою до армії Фото: ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися. В країні знову зафіксували понад 300 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

Про це пише агентство CNA.

Минулої доби в Індії підтвердили 323 144 нових випадків COVID-19, тоді як жертвою хвороби стала 2771 людина. Водночас експерти у сфері охорони здоров'я вважають, що реальне число випадків набагато вище.

Через складну ситуацію влада Індії звернулася за допомогою до Збройних сил. Начальник штабу оборони Білін Рават пообіцяв, що армія поділиться киснем зі своїх резервів, а також залучить до боротьби зі спалахом COVID медичний персонал, який вийшов на пенсію.

Нагадаємо, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу, який вже потрапив і в інші країни. Так званий "індійський" штам коронавірусу має відразу дві мутації, які допомагають йому закріплюватися на клітинах людського організму.

Новий спалах коронавірусу в Індії дуже серйозний: у лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень та ліки на "чорному ринку". Крім того, влада країни закликала громадян ходити в масках навіть вдома.

Низка країн вже пообіцяли допомогти Індії боротися зі спалахом коронавірусу, наприклад, США вишлють Індії партію кисню, ліків та матеріалів для виготовлення вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія Коронавірус пандемия
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19