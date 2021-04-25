Власти Италии переводят большую часть страны в “желтую” зону карантина

С понедельника 26 апреля большая часть регионов Италии перейдет из “красной” в "желтую" зону карантина. Власти страны заявили о готовности и дальше смягчать локдаун, если позволит ситуация.
Об этом сообщает издание Ansa.
Среди регионов, которые с 26 апреля перейдут в “желтую” зон, Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия и Венето, а также автономные провинции Больцано и Тренто.
В них частично откроются рестораны и кафе - клиентов разрешат принимать на открытых площадках. С определенными ограничениями заработают кинотеатры, театры и музеи.
В “оранжевой” зоне останутся 5 регионов, а “красной” - только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома, а большая часть магазинов останется закрытыми.
Для контроля за соблюдением карантинных мер планируют задействовать около 70 тысяч правоохранителей. В их обязанности будут входить проверки открывшихся заведений и магазинов, а также предотвращение скопления людей на улицах.
Напомним, уровень заражение коронавирусом в Германии вырос в выходные, несмотря на более жесткие ограничения. Министр финансов Олаф Шольц заявил, что не ожидает смягчения ограничений до конца мая.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой тяжелой для Германии. Она подчеркнула, что наиболее важным оружием в борьбе с пандемией остается вакцинация, в то время, как тестирование на COVID-19 помогает властям "построить мост" навстречу нормализации.
На прошлой неделе парламент одобрил поправки в Закон о защите от инфекций, чтобы предоставить федеральному правительству больше полномочий в условиях пандемии. Меркель разработала изменения после того, как некоторые из 16 федеральных штатов отказались применять более жесткие меры.