Власти Италии переводят большую часть страны в “желтую” зону карантина

Среди регионов, которые с 26 апреля перейдут в “желтую” зон, Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия и Венето, а также автономные провинции Больцано и Тренто.

В них частично откроются рестораны и кафе - клиентов разрешат принимать на открытых площадках. С определенными ограничениями заработают кинотеатры, театры и музеи.

В “оранжевой” зоне останутся 5 регионов, а “красной” - только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома, а большая часть магазинов останется закрытыми.

Для контроля за соблюдением карантинных мер планируют задействовать около 70 тысяч правоохранителей. В их обязанности будут входить проверки открывшихся заведений и магазинов, а также предотвращение скопления людей на улицах.