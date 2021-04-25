Влада Італії переводять більшу частину країни в "жовту" зону карантину

Серед регіонів, які з 26 квітня перейдуть в "жовту" зон, Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П'ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.

У них частково відкриються ресторани і кафе - клієнтів дозволять приймати на відкритих майданчиках. З певними обмеженнями запрацюють кінотеатри, театри і музеї.

В "помаранчевої" зоні залишаться 5 регіонів, а "червоної" - тільки Сардинія, де і далі необхідно буде мати важливу причину для виходу з дому, а велика частина магазинів залишиться закритими.

Для контролю за дотриманням карантинних заходів планують долучити близько 70 тисяч правоохоронців. В їх обов'язки будуть входити перевірки відкрилися закладів та магазинів, а також запобігання скупчення людей на вулицях.