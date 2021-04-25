Влада Італії переводять більшу частину країни в "жовту" зону карантину

З понеділка 26 квітня велика частина регіонів Італії перейде з "червоної" в "жовту" зону карантину. Влада країни заявила про готовність і далі пом'якшувати локдаун, якщо дозволить ситуація.
Про це повідомляє видання Ansa.
Серед регіонів, які з 26 квітня перейдуть в "жовту" зон, Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П'ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.
У них частково відкриються ресторани і кафе - клієнтів дозволять приймати на відкритих майданчиках. З певними обмеженнями запрацюють кінотеатри, театри і музеї.
В "помаранчевої" зоні залишаться 5 регіонів, а "червоної" - тільки Сардинія, де і далі необхідно буде мати важливу причину для виходу з дому, а велика частина магазинів залишиться закритими.
Для контролю за дотриманням карантинних заходів планують долучити близько 70 тисяч правоохоронців. В їх обов'язки будуть входити перевірки відкрилися закладів та магазинів, а також запобігання скупчення людей на вулицях.
Нагадаємо, рівень зараження на коронавірус в Німеччині виріс в вихідні, незважаючи на більш жорсткі обмеження. Міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що не очікує пом'якшення обмежень до кінця травня.
Відзначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що третя хвиля пандемії коронавируса виявилася найважчою для Німеччини. Вона підкреслила, що найбільш важливим зброєю в боротьбі з пандемією залишається вакцинація, в той час, як тестування на COVID-19 допомагає владі "побудувати міст" назустріч нормалізації.
Минулого тижня парламент схвалив поправки до Закону про захист від інфекцій, щоб надати федеральному уряду більше повноважень в умовах пандемії. Меркель розробила зміни після того, як деякі з 16 федеральних штатів відмовилися застосовувати більш жорсткі заходи.