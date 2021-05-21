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Власти Колумбии запретили въезд из Индии из-за риска нового варианта COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Колумбии запретили въезд в страну гражданам и путешественникам, которые последние 14 дней находились в Индии. Причиной этого стали опасения завоза индийского штамма коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Хулиан Фернандес-Чайлд.

"Приостановить въезд в Колумбию нерезидентов, которые совершали пересадку в Индии или находились в этой стране в течение последних 14 дней", - говорится в резолюции, текст министр прикрепил к своему посту в Twitter.

Отмечается, что запрет будет действовать с 20 мая по 30 июня. Фернандес-Чайлд отметил, что ограничивается въезд путешественников из Индии из-за риска нового варианта коронавируса.

Напомним, 14 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

В начале мая спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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