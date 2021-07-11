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Власти Японии обещают до конца месяца вакцинировать всех людей, старше 65 лет

Автор: Наталья Скороход

Правительство Японии планирует вакцинировать до конца месяца всех пожилых людей от 65 лет и старше. Первый шаг для этого сделан - в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Напомним, Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли из-за распространения Дельта-штамма.

Ранее сообщалось, что в Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Она продолжится и во время проведения Олимпиады.

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