Власти Японии обещают до конца месяца вакцинировать всех людей, старше 65 лет

Правительство Японии планирует вакцинировать до конца месяца всех пожилых людей от 65 лет и старше. Первый шаг для этого сделан - в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Напомним, Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли из-за распространения Дельта-штамма.
Ранее сообщалось, что в Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Она продолжится и во время проведения Олимпиады.