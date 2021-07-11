Влада Японії обіцяє до кінця місяця вакцинувати всіх людей, старше 65 років

Уряд Японія планує вакцинувати до кінця місяця всіх людей похилого віку від 65 років і старше. Перший крок для цього зроблено - в країні першу вакцину від коронавірусу отримали 75% людей цього віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Нагадаємо, Олімпійські ігри в Японії пройде без глядачів. Таке рішення прийняли через поширення Дельта-штаму.
Раніше повідомлялося, що в Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Вона продовжиться і під час проведення Олімпіади.