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Влада Японії обіцяє до кінця місяця вакцинувати всіх людей, старше 65 років

Автор: Наталья Скороход

Уряд Японія планує вакцинувати до кінця місяця всіх людей похилого віку від 65 років і старше. Перший крок для цього зроблено - в країні першу вакцину від коронавірусу отримали 75% людей цього віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Японії пройде без глядачів. Таке рішення прийняли через поширення Дельта-штаму.

Раніше повідомлялося, що в Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Вона продовжиться і під час проведення Олімпіади.

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Вакцинація