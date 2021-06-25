"Вопрос недель": в Германии прогнозируют доминирование коронавируса "Дельта" этим летом

Более заразный вариант коронавируса Delta станет господствующим в Германии в течение лета. Из-за угрозы этого штамма власти стремятся ускорить программу по вакцинации.

"Вариант Delta станет преобладающим летом, это больше вопрос недель, чем месяцев", - сказал Шпан на пресс-конференции. Он добавил, что данный вариант сейчас составляет более 15% случаев коронавируса, о которых сообщается в Германии.

Шпан сказал, что распространение этого варианта будет зависеть от количества людей, получающих прививки, и от уровня заражения.