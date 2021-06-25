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"Питання тижнів": в Німеччині прогнозують домінування коронавірусу "Дельта" цього літа

Автор: Андрій Василюк

Більш заразний варіант коронавірусу Delta стане панівним у Німеччині протягом літа. Через загрозу цього штаму влада прагне прискорити програму з вакцинації.

Про це 25 червня заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Reuters.

"Варіант Delta стане переважаючим влітку, це більше питання тижнів, ніж місяців", - сказав Шпан на прес-конференції. Він додав, що даний варіант наразі становить понад 15% випадків коронавірусу, про які повідомляється в Німеччині.

Шпан сказав, що поширення цього варіанту буде залежати від кількості людей, які отримують щеплення, і від рівня зараження.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що українцям знадобиться здати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великої Британії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм запровадження карантину в країні, який передбачає введення обмежень у конкретних населених пунктах.

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