"Питання тижнів": в Німеччині прогнозують домінування коронавірусу "Дельта" цього літа

Більш заразний варіант коронавірусу Delta стане панівним у Німеччині протягом літа. Через загрозу цього штаму влада прагне прискорити програму з вакцинації.
Про це 25 червня заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Reuters.
"Варіант Delta стане переважаючим влітку, це більше питання тижнів, ніж місяців", - сказав Шпан на прес-конференції. Він додав, що даний варіант наразі становить понад 15% випадків коронавірусу, про які повідомляється в Німеччині.
Шпан сказав, що поширення цього варіанту буде залежати від кількості людей, які отримують щеплення, і від рівня зараження.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що українцям знадобиться здати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великої Британії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.
Крім того, джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм запровадження карантину в країні, який передбачає введення обмежень у конкретних населених пунктах.