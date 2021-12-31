Уже восемь: еще один банк начал выплачивать "ковидную тысячу"

Украинский Іzibank присоединился к программе выплат 1 тысячи гривен "єПідтримка" за вакцинацию от коронавируса. Это уже восьмой банк, который начал начислять средства за прививку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".
"С сегодняшнего дня (31 декабря, - ред.) можно оформить специальную карту программы в Райффайзен Банке и Izibank. Поэтому, если вы еще без "єПідтримки", скорее оформляйте специальную карточку и начинайте год с помощью от государства", - говорится в сообщении.
В программе участвуют следующие банки:
Напомним, государственные банки планируют возобновить выплаты "ковидной тысячи" после новогодних праздников.