Вже вісім: ще один банк почав виплачувати "ковидну тисячу"

Український Іzibank приєднався до програми виплат 1 тисячі гривень "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу. Це вже восьмий банк, який почав нараховувати кошти за щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
"Від сьогодні (31 грудня, - ред.) можна оформити спеціальну карту програми в Райффайзен Банку і Izibank. Тому, якщо ви ще без "єПідтримки", швидше оформляйте спеціальну картку і починайте рік за допомогою від держави", - йдеться в повідомленні.
У програмі беруть участь наступні банки:
Нагадаємо, державні банки планують відновити виплати "ковідної тисячі" після новорічних свят.