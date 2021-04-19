В восьми регионах Украины превышена норма заполненности кроватей для больных COVID

Самая проблемная ситуация наблюдается в больницах Киева - в столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет на больше 65%. Также этот показатель превышен в больницах Киевской (69,1%), Львовской (69,1%), Николаевской (67,7%), Одесской (71,7%), Сумской (67,7%), Харьковской (66,9%) и Хмельницкой (68,9%) областях.

В целом уровень госпитализаций не превышен лишь в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.

Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться больше половины всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".