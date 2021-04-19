У восьми регіонах України перевищена норма заповнювання ліжок для хворих COVID

Сама проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить більше ніж 65%. Також цей показник перевищено у лікарнях Київської (69,1%), Львівській (69,1%), Миколаївській (67,7%), Одеській (71,7%), Сумській (67,7%), Харківській (66,9%) і Хмельницькій (68,9%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій не перевищено лише в шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати більша частина усіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".