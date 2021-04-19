RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У восьми регіонах України перевищена норма заповнювання ліжок для хворих COVID

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Сама проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить більше ніж 65%. Також цей показник перевищено у лікарнях Київської (69,1%), Львівській (69,1%), Миколаївській (67,7%), Одеській (71,7%), Сумській (67,7%), Харківській (66,9%) і Хмельницькій (68,9%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій не перевищено лише в шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати більша частина усіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Також повідомлялося, що вчора в Україні почалася вакцинація препаратом Pfizer. За добу зробили 366 щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України госпитализацияCOVID-19Коронавірус
Читайте також
Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для подорожей
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Прогноз погоди