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ВОЗ все еще против поездок по сертификатам вакцинации от COVID

Автор: РБК-Украина

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от коронавируса при международных поездках. Это связано с неравенством распределения вакцин в мире.

Об этом говорится в решении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

В частности, рекомендуется не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи COVID-19, и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире.

Кроме того, рекомендуется сделать вакцинацию моряков и членов экипажей приоритетной. Особое внимание следует уделять морякам, которые застряли в море и которым запрещено пересекать международные границы.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане стран Европейского союза, которые выезжают делать прививки от коронавируса в третьи страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС для дальнейших поездок.

Также сообщалось, что Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок.

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