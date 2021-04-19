ВОЗ все еще против поездок по сертификатам вакцинации от COVID

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от коронавируса при международных поездках. Это связано с неравенством распределения вакцин в мире.
Об этом говорится в решении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.
В частности, рекомендуется не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи COVID-19, и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире.
Кроме того, рекомендуется сделать вакцинацию моряков и членов экипажей приоритетной. Особое внимание следует уделять морякам, которые застряли в море и которым запрещено пересекать международные границы.
Напомним, ранее сообщалось, что граждане стран Европейского союза, которые выезжают делать прививки от коронавируса в третьи страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС для дальнейших поездок.
Также сообщалось, что Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок.