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ВОЗ не хватило денег на борьбу с пандемией COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Всемирной организации здоровья не хватает средств на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", организации нужно 11,5 млрд долларов на закупку тестов, кислорода, масок, вакцин для более бедных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в Евросоюзе вакцинировали 60% взрослых от коронавируса. К осени в ЕС вакцину от коронавируса могут получить 70% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса. При этом коронавирус "Дельта" является самым опасным для многих стран.

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