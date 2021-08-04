ВОЗ не хватило денег на борьбу с пандемией COVID-19

Всемирной организации здоровья не хватает средств на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", организации нужно 11,5 млрд долларов на закупку тестов, кислорода, масок, вакцин для более бедных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в Евросоюзе вакцинировали 60% взрослых от коронавируса. К осени в ЕС вакцину от коронавируса могут получить 70% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса. При этом коронавирус "Дельта" является самым опасным для многих стран.