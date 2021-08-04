ВООЗ не вистачило грошей на боротьбу з пандемією COVID-19

Всесвітній організації здоров'я не вистачає коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Через поширення штаму коронавірусу "Дельта", організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин для бідніших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що в Євросоюзі вакцинували 60% дорослих від коронавірусу. До осені в ЄС вакцину від коронавірусу можуть отримати 70% дорослого населення.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії виявили новий штам коронавірусу. При цьому коронавірус "Дельта" є найнебезпечнішим для багатьох країн.