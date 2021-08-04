RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВООЗ не вистачило грошей на боротьбу з пандемією COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Всесвітній організації здоров'я не вистачає коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Через поширення штаму коронавірусу "Дельта", організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин для бідніших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що в Євросоюзі вакцинували 60% дорослих від коронавірусу. До осені в ЄС вакцину від коронавірусу можуть отримати 70% дорослого населення.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії виявили новий штам коронавірусу. При цьому коронавірус "Дельта" є найнебезпечнішим для багатьох країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВООЗ