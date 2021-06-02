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ВОЗ: коронавирус бушует по всему миру, особенно в сельской местности

Автор: Андрей Василюк

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.

Об этом Набарро заявил в эфире Sky News.

"Я должен сказать, что во всем мире пандемия бушует. Она (распространяется - ред.) не только в собственно странах (мира - ред.), но и в некоторых сельских районах", - сказал Набарро.

По его словам, вирус продолжает циркулировать среди людей и наносить "чрезвычайные страдания".

"Даже если мы не читаем постоянно об этом (коронавирусе - ред.), это является причиной чрезвычайных страданий", - добавил он.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупреждал, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.

2 июня председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что из 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. По его мнению, с точки зрения эпидемиологии и экономики это является неприемлемой тенденцией.

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