ВООЗ: коронавірус вирує по всьому світу, особливо в сільській місцевості

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро заявив, що наразі пандемія "вирує" по всьому світу. За його словами, особливо пандемія завдає "надзвичайних страждань" в сільській місцевості.
Про це Набарро заявив в ефірі Sky News.
"Я маю сказати, що у всьому світі пандемія вирує. Вона (поширюється - ред.) не лише у власне країнах (світу - ред.), а й по деяких сільських районах", - сказав Набарро.
За його словами, вірус продовжує циркулювати серед людей і завдавати " надзвичайних страждань".
"Навіть якщо ми не читаємо постійно про це (коронавірус - ред.), це є причиною надзвичайних страждань", - додав він.
На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попереджав, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.
Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.
2 червня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що з 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. На його думку, з точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.