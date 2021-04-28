ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Индии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала причину новой вспышки коронавируса в Индии . Этому способствовали "идеальный шторм" массовых собраний, низкий уровень вакцинации и более распространение более заразных штаммов вируса.

В ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии является более заразный вариант вируса.

"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту", - заявил Яшаревич.

Также в ВОЗ отметили, что на систему здравоохранения Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, которые в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

Отмечается, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.