ВОЗ назвала сумму расходов на вакцинацию от COVID-19 большинства населения мира

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал он.

Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.

Поэтому ВОЗ призвало к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.