ВООЗ назвала суму витрат на вакцинацію від COVID-19 більшості населення світу

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав він.

Він зазначив, що для досягнення імунітету необхідно прищепити більшу частину дорослого населення світу і цього знадобиться збільшити виробництво вакцин.

Тож ВООЗ закликало до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує кошти в розмірі 19 млрд доларів.