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В ВОЗ назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Автор: Иванна Шовкун

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что низкий уровень вакцинации является причиной появления новых штаммов COVID-19. Все варианты коронавируса приводят к госпитализации и к летальным исходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают то, что отчасти из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", - отметили в ВОЗ.

Также в организации рассказали, что на прошлой неделе было зарегистрировано самое большое число случаев COVID-19 за всю пандемию.

"И мы точно знаем, что это заниженная оценка случаев, потому что сообщаемые цифры не отражают отставание от тестирования в праздничные дни, количество незарегистрированных положительных самотестов и загруженность систем эпиднадзора, которые пропускают случаи по всему миру", - подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, пандемия COVID-19 продолжается уже почти два года. Эксперты расходятся в мнениях, когда она закончится.

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