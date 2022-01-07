В ВОЗ назвали причину появления новых штаммов коронавируса

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают то, что отчасти из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", - отметили в ВОЗ.

Также в организации рассказали, что на прошлой неделе было зарегистрировано самое большое число случаев COVID-19 за всю пандемию.

"И мы точно знаем, что это заниженная оценка случаев, потому что сообщаемые цифры не отражают отставание от тестирования в праздничные дни, количество незарегистрированных положительных самотестов и загруженность систем эпиднадзора, которые пропускают случаи по всему миру", - подчеркнули в ВОЗ.