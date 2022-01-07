У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації є причиною появи нових штамів COVID-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ВООЗ.
"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", - зазначили у ВООЗ.
Також в організації розповіли, що минулого тижня було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 за всю пандемію.
"І ми точно знаємо, що це занижена оцінка випадків, тому що повідомлені цифри не відображають відставання від тестування у святкові дні, кількість незареєстрованих позитивних самотестів та завантаженість систем епіднагляду, які пропускають випадки по всьому світу", - наголосили у ВООЗ.
Нагадаємо, пандемія COVID-19 продовжується вже майже два роки. Експерти розходяться у думках, коли вона закінчиться.