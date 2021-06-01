ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac. Ею прививают украинцев

Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.

Как известно, вакцину CoronaVac применяют в Украине. Этим препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".

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На сегодняшнем брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус официально объявил об одобрении вакцины компании Sinovac.

"Сегодня я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в перечень ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз", - сказал он.