ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac. Ею прививают украинцев

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.
Об этом сообщает агентство AFP.
Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.
Как известно, вакцину CoronaVac применяют в Украине. Этим препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".
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На сегодняшнем брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус официально объявил об одобрении вакцины компании Sinovac.
"Сегодня я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в перечень ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз", - сказал он.
Напомним, в эти выходные в трех городах Украины заработали центры вакцинации, где все желающие могут получить прививку препаратом Sinovac. В течение этих выходных в центрах вакцинировали почти 5 тысяч украинцев.
Добавим, в начале мая ВОЗ одобрила применение другой китайской вакцины - Sinopharm. Одобрение китайских вакцин позволяет расширить пакет препаратов, которые предоставляются странам в рамках глобального механизма COVAX.