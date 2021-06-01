ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac. Нею щеплюють українців

Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського союзу. У такому випадку вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення.

Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, освітян, а також людей, які записалися на щеплення через портал або застосунок "Дія".

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На сьогоднішньому брифінгу глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус офіційно оголосив про схвалення вакцини компанії Sinovac.

"Сьогодні я радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac потрапила в перелік ВООЗ для екстреного використання після того, як була визнана безпечною, ефективною та гарантовано якісною після введення двох доз", - сказав він.