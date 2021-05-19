ВООЗ оцінила загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу

Загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз в світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.

За їхніми словами, зараз в світі виявляють чотири основних мутації коронавірусу. Серед них: індійський, південноафриканський і британський штами. При цьому спрогнозувати появу нових варіантів патогену дуже важко. "Прогноз в світі ніхто не може дати", - зазначили вони.

Нагадаємо, раніше технічний керівник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.