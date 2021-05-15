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ВОЗ призывает богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей

Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны пока воздержаться от вакцинации детей и подростков, а вместо этого поделиться вакциной с бедными странами. Проблема заключается в том, что в странах с низким уровнем дохода не вакцинировали еще даже врачей.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на виртуальной конференции в Женеве, передает ВВС.

Более богатые страны скупили большую часть поставок вакцин и планируют вакцинировать как можно больше людей. При этом некоторые страны уже заговорили о вакцинации детей и подростков в то время, как в более бедных уголках Земли не вакцинировали даже врачей.

Гебреесуса,

Напомним, в Польше разрешили вакцинацию для людей от 16 лет. Начало вакцинации планируют с 17 мая.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию детей и подростков. В то же время, в Европе только планируют начать этот процесс.

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