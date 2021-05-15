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ВООЗ закликає багаті країни поділитися вакциною від COVID-19, а не вакцинувати дітей

Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни поки утриматися від вакцинації дітей та підлітків, а замість цього поділитися вакциною з бідними країнами. Проблема полягає в тому, що в країнах з низьким рівнем доходу не вакцинували ще навіть лікарів.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус на віртуальній конференції в Женеві, передає ВВС.

Багаті країни скупили більшу частину поставок вакцин і планують вакцинувати якомога більше людей. При цьому деякі країни вже заговорили про вакцинацію дітей і підлітків в той час, як в бідніших куточках Землі не вакцинували навіть лікарів.

Гебреесуса,

Нагадаємо, у Польщі дозволили вакцинацію для людей від 16 років. Початок вакцинації планують з 17 травня.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію дітей та підлітків. Водночас, в Європі тільки планують розпочати цей процес.

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