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ВОЗ против создания новой вакцины из-за "Омикрона": нужно доработать существующие

Автор: Юлия Бойко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в разработке новой вакцины из-за штамма коронавируса "Омикрон". Достаточно доработать те, которые уже есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил представитель ВОЗ на пресс-конференции, на сегодня "Омикрон" выявили в 24 странах, большинство пациентов болеют в легкой форме.

"Нет необходимости разрабатывать новую вакцину, достаточно внести незначительные изменения в существующие формулы. Пока нет данных о меньшей эффективности вакцины из-за "Омикрона", - отметил он.

Также пока нет оснований полагать, что у варианта "Омикрон" более длительный инкубационный период, чем у других штаммов.

Напомним, ранее в фармацевтической компании BioNTech заявили, что бустерная прививка от COVID увеличивает защиту от штамма "Омикрон".

А ученые из Китая открыли антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса.

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