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ВООЗ проти створення нової вакцини через "Омікрон": треба доопрацювати існуючі

Автор: Юлія Бойко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не бачить необхідності в розробці нової вакцини через штам коронавірусу "Омікрон". Досить доопрацювати ті, які вже є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив представник ВООЗ на прес-конференції, на сьогодні "Омікрон" виявили в 24 країнах, більшість пацієнтів хворіють в легкій формі.

"Немає необхідності розробляти нову вакцину, достатньо внести незначні зміни в існуючі формули. Поки немає даних про меншу ефективність вакцини через "Омікрон", - зазначив він.

Також поки немає підстав вважати, що у варіанту "Омікрон" більш тривалий інкубаційний період, ніж у інших штамів.

Нагадаємо, раніше у фармацевтичній компанії BioNTech заявили, що бустерна щеплення від COVID збільшує захист від штаму "Омікрон".

А вчені з Китаю відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від коронавірусу.

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