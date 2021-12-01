ВООЗ проти створення нової вакцини через "Омікрон": треба доопрацювати існуючі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не бачить необхідності в розробці нової вакцини через штам коронавірусу "Омікрон". Досить доопрацювати ті, які вже є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як заявив представник ВООЗ на прес-конференції, на сьогодні "Омікрон" виявили в 24 країнах, більшість пацієнтів хворіють в легкій формі.

"Немає необхідності розробляти нову вакцину, достатньо внести незначні зміни в існуючі формули. Поки немає даних про меншу ефективність вакцини через "Омікрон", - зазначив він.

Також поки немає підстав вважати, що у варіанту "Омікрон" більш тривалий інкубаційний період, ніж у інших штамів.