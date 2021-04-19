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В ВОЗ рекомендовали продлить режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Комитет Всемирной организации здравоохранения рекомендовал продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении. Поскольку пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Комитет отметил, что ситуация с пандемией остается критической, поэтому такие меры необходимы.

"Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), и дал рекомендации Генеральному директору", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19.

Кроме того, ранее ВОЗ заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

Добавим, что ранее в ВОЗ обращали внимание на очень низкие темпы вакцинации от коронавируса в странах Европы.

Также РБК-Украина сообщало, что эксперт ВОЗ заявил, что COVID-19 со временем может стать сезонным заболеванием.

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Новости Украины ВОЗчрезвычайные ситуацииКоронавирус
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