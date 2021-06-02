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ВОЗ: сейчас нет устойчивых к вакцинам вариантов COVID, но они появятся рано или поздно

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Мир, Среда 02 июня 2021 18:02
ВОЗ: сейчас нет устойчивых к вакцинам вариантов COVID, но они появятся рано или поздно Фото: в ВОЗ предупредили о возможном появлении устойчивых к вакцинам вариантов коронавируса (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о возможном появлении в будущем устойчивых к существующим вакцинам вариантов коронавируса. По его словам, пока все вакцины эффективны против мутированных вариантов.

Об этом Набарро сказал в эфире Sky News.

"Пока я не думаю, что у нас есть какие-то устойчивые к вакцинам варианты, но это почти наверняка рано или поздно произойдет", - сказал доктор.

Набарро также выразил свои опасения по поводу коронавируса, поскольку он демонстрирует необычайную способность адаптироваться и становиться более опасным.

"Я обеспокоен. И я обеспокоен потому, что этот вирус демонстрирует необычайную способность адаптироваться и даже становиться еще более неприветливым", - сказал Набарро.

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.

В начале мая он предупреждал, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.

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