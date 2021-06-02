ВОЗ: сейчас нет устойчивых к вакцинам вариантов COVID, но они появятся рано или поздно

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о возможном появлении в будущем устойчивых к существующим вакцинам вариантов коронавируса. По его словам, пока все вакцины эффективны против мутированных вариантов.

Об этом Набарро сказал в эфире Sky News .

"Пока я не думаю, что у нас есть какие-то устойчивые к вакцинам варианты, но это почти наверняка рано или поздно произойдет", - сказал доктор.

Набарро также выразил свои опасения по поводу коронавируса, поскольку он демонстрирует необычайную способность адаптироваться и становиться более опасным.

"Я обеспокоен. И я обеспокоен потому, что этот вирус демонстрирует необычайную способность адаптироваться и даже становиться еще более неприветливым", - сказал Набарро.