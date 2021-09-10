ВОЗ: вакцины пока призваны защитить от COVID-19, а не добиться коллективного иммунитета

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ранее ВОЗ говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли, но "Дельта"-штамм изменил правила игры.

"До него не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности", - отметил Клюге.

Он добавил, что на сегодня кажется иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин.