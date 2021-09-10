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ВОЗ: вакцины пока призваны защитить от COVID-19, а не добиться коллективного иммунитета

Автор: Артем Горовенко

На данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. Формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ранее ВОЗ говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли, но "Дельта"-штамм изменил правила игры.

"До него не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности", - отметил Клюге.

Он добавил, что на сегодня кажется иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 через 2 месяца.

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ВОЗВакцинаКоронавирус