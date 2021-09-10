RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВООЗ: вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету

Автор: Артем Горовенко

На даному етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19 даний процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, раніше ВООЗ говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі, але "Дельта"-штам змінив правила гри.

"До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності", - зазначив Клюге.

Він додав, що на сьогодні здається ілюзорним досягнення колективного імунітету тільки за допомогою вакцин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль може досягти колективного імунітету від COVID-19 через 2 місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗВакцинаКоронавірус