ВООЗ: вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету

На даному етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19 даний процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, раніше ВООЗ говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі, але "Дельта"-штам змінив правила гри.
"До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності", - зазначив Клюге.
Він додав, що на сьогодні здається ілюзорним досягнення колективного імунітету тільки за допомогою вакцин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль може досягти колективного імунітету від COVID-19 через 2 місяці.