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ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения запускает новое международное исследование. Оно поможет изучить COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру. Проводит его ВОЗ совместно с Международным консорциумом по тяжелым и новым острым респираторным инфекциям (ISARIC).

Напомним, что есть две версии происхождения коронавируса. Ими поделилась разведка США.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ прокомментировали ситуацию с штаммом коронавируса "Йота".

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