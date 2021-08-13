ВОЗ запускает международное исследование, которое поможет изучить COVID-19

Всемирная организация здравоохранения запускает новое международное исследование. Оно поможет изучить COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру. Проводит его ВОЗ совместно с Международным консорциумом по тяжелым и новым острым респираторным инфекциям (ISARIC).
Напомним, что есть две версии происхождения коронавируса. Ими поделилась разведка США.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ прокомментировали ситуацию с штаммом коронавируса "Йота".