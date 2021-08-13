ВООЗ запускає міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я запускає нове міжнародне дослідження. Воно допоможе вивчити COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу. Проводить його ВООЗ спільно з Міжнародним консорціумом з важких і нових гострих респіраторних інфекцій (ISARIC).
Нагадаємо, що є дві версії походження коронавірусу. Ними поділилася розвідка США.
Раніше повідомлялося, що у ВООЗ прокоментували ситуацію з штамом коронавірусу"Йота".