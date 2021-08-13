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ВООЗ запускає міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я запускає нове міжнародне дослідження. Воно допоможе вивчити COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу. Проводить його ВООЗ спільно з Міжнародним консорціумом з важких і нових гострих респіраторних інфекцій (ISARIC).

Нагадаємо, що є дві версії походження коронавірусу. Ними поділилася розвідка США.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ прокоментували ситуацію з штамом коронавірусу"Йота".

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