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В ВОЗ заявили о достигнутом согласии по равному доступу к вакцинам от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Участники ассамблеи Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ) достигли согласия в вопросе равного доступа к вакцинам от коронавируса. Отмечается, что это важный фактор в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, все участники 74-й Всемирной ассамблеи ВОЗ согласились с тем, что для победы над коронавирусом в мире важное значение имеет равный доступ к вакцинам."Был широкий консенсус в том, что равноправный доступ к вакцинам имеет существенное значение для завершения пандемии", - сказал гендиректор организации.

Он также подчеркнул, что центральной темой ассамблеи ВОЗ, которая началась 24 мая, стала ситуация с COVID-19.

Напомним, 28 мая Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков. Теперь в странах ЕС будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Отметим, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Как писало РБК-Украина, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

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