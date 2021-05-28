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У ВООЗ заявили про досягнуту згоду щодо рівного доступу до вакцин від коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Учасники Асамблеї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (ВООЗ) досягли згоди в питанні рівного доступу до вакцин від коронавірусу. Зазначається, що це важливий фактор у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це заявив на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, всі учасники 74-ї Всесвітньої асамблеї ВООЗ погодилися з тим, що для перемоги над коронавірусом у світі важливе значення має рівний доступ до вакцин."Був широкий консенсус в тому, що рівноправний доступ до вакцин має істотне значення для завершення пандемії", - сказав гендиректор організації.

Він також підкреслив, що центральною темою Асамблеї ВООЗ, яка почалася 24 травня, стала ситуація з COVID-19.

Нагадаємо, 28 травня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків. Тепер у країнах ЄС будуть вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років.

Відзначити, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Як писало РБК-Україна, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

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