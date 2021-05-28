У ВООЗ заявили про досягнуту згоду щодо рівного доступу до вакцин від коронавірусу

Учасники Асамблеї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (ВООЗ) досягли згоди в питанні рівного доступу до вакцин від коронавірусу. Зазначається, що це важливий фактор у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це заявив на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, всі учасники 74-ї Всесвітньої асамблеї ВООЗ погодилися з тим, що для перемоги над коронавірусом у світі важливе значення має рівний доступ до вакцин."Був широкий консенсус в тому, що рівноправний доступ до вакцин має істотне значення для завершення пандемії", - сказав гендиректор організації. Він також підкреслив, що центральною темою Асамблеї ВООЗ, яка почалася 24 травня, стала ситуація з COVID-19.