Впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки

За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2 060 человек, умерли - 140, выздоровели - 2 415.
За сутки протестовали более 80 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
За все время пандемии в Украине:
РБК-Украина писало, что за предыдущие сутки, 22 сентября, подтвердили 6 754 новых случаев заражения коронавирусом.