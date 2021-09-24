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Вперше з квітня в Україні понад 9 тисяч нових COVID-випадків за добу

Автор: Инна Собора

За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Серед хворих - 849 дітей та 137 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовали 2 060 людей, померли - 140, одужали - 2 415.

За добу протестували понад 80 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 379 483 осіб;
  • одужало - 2 240 388 осіб;
  • летальних випадків - 55 424;

РБК-Україна писало, що за попередню добу, 22 вересня, підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом.

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Коронавірус