Вперше з квітня в Україні понад 9 тисяч нових COVID-випадків за добу

За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Серед хворих - 849 дітей та 137 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовали 2 060 людей, померли - 140, одужали - 2 415.
За добу протестували понад 80 тисяч людей різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
За весь час пандемії в Україні:
РБК-Україна писало, що за попередню добу, 22 вересня, підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом.