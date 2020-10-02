Врач рассказал о состоянии Трампа после заражения коронавирусом

Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии здоровья американского лидера. Сегодня стало известно, что он заразился коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Врач ожидает, что президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев.

"Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо и планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления", - заявил он.

Отметим, сегодня утром Трамп написал на своей странице в Facebook, что у него и его жены подтвердили коронавирус. Они вместе пошли на самоизоляцию.

COVID-19 заразилась советник Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом.

Напомним, в ВОЗ планируют произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19 до конца 2021 года.

Трамп ранее заверял, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек.