Вспышка коронавируса в Одессе: заболевание обнаружили у 50 детей из лагеря

Штамм "Дельта" предварительно обнаружили у 33 детей, а биоматериалы уже были направлены в киевскую референс-лабораторию, чтобы подтвердить диагноз.

Как отметил врач-инфекционист Сергей Костенко, четверо детей из высокой группы риска были госпитализированы в больницу. В ближайшее время в медицинское учреждение будут направлены еще двое из инфицированных.

494 ребенка, которые поддерживали контакт с инфицированными - проведут в лагере следующие две недели на изоляции.

"Что касается здоровых детей. Мы считаем, что существует значительный риск их инфицирования, поэтому принято решение приостановить функционирование лагерей и вывезти детей по месту жительства", - добавил Гончаров.