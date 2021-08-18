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Вспышка коронавируса в Одессе: заболевание обнаружили у 50 детей из лагеря

Автор: Сергей Пышкин

В течение суток количество больных коронавирусом, в результате вспышки в центре "Молодая гвардия" - выросло. Сейчас заболевание обнаружили у 50 детей и 3 воспитателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua.

Штамм "Дельта" предварительно обнаружили у 33 детей, а биоматериалы уже были направлены в киевскую референс-лабораторию, чтобы подтвердить диагноз.

Как отметил врач-инфекционист Сергей Костенко, четверо детей из высокой группы риска были госпитализированы в больницу. В ближайшее время в медицинское учреждение будут направлены еще двое из инфицированных.

494 ребенка, которые поддерживали контакт с инфицированными - проведут в лагере следующие две недели на изоляции.

"Что касается здоровых детей. Мы считаем, что существует значительный риск их инфицирования, поэтому принято решение приостановить функционирование лагерей и вывезти детей по месту жительства", - добавил Гончаров.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о вспышке коронавируса в центре "Молодая гвардия".

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