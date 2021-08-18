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Спалах коронавірусу в Одесі: захворювання виявили у 50 дітей з табору

Автор: Сергій Пишкін

Упродовж доби, кількість хворих на коронавірус внаслідок спалаху в центрі "Молода гвардія" - зросла. Наразі захворювання виявили у 50 дітей та 3 вихователів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 048.ua.

Штам "Дельта" попередньо виявили у 33 дітей, а біоматеріали вже були направлені до київської референс-лабораторії, аби підтвердити діагноз.

Як відзначив лікар-інфекціоніст Сергій Костенко, четверо дітей з високої групи ризику були госпіталізовані до лікарні. Найближчим часом до медичного закладу будуть направлені ще двоє з інфікованих.

494 дитини, які підтримували контакт з інфікованими - проведуть в таборі наступні два тижні на ізоляції.

"Що стосується здорових дітей. Ми вважаємо, що існує значний ризик їх інфікування, тому прийнято рішення призупинити функціонування таборів і вивезти дітей за місцем проживання", - додав Гончаров.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про спалах коронавірусу у центрі "Молода гвардія".

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