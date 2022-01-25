Вспышка "Омикрона" произошла в Индии: больницы переполнены

Рост заболеваемости коронавирусом в Индии наблюдается в последнюю неделю. За последние сутки, по данным минздрава, в стране заразилось 306 064 человека.

При этом отмечается, что последние четыре дня заболевших было на 8% больше.

"Смертность составила 439 человек, что является самым низким показателем за пять дней", - говорится в сообщении.

В отчете Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 говорится, что "Омикрон" стал доминирующим во многих городах Индии.

"Омикрон в настоящее время передается в сообществе в Индии и стал доминирующим во многих городах", - говорится в отчете.

Также там отметили, что большая часть случаев "Омикрона" были легкими, но число госпитализаций и случаев реанимаций увеличилось по всей стране.