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Вспышка "Омикрона" произошла в Индии: больницы переполнены

Автор: Наталья Скороход

Вспышка штамма коронавируса "Омикрон" произошла в Индии. В стране наблюдается как рост количества заболевших, так и госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рост заболеваемости коронавирусом в Индии наблюдается в последнюю неделю. За последние сутки, по данным минздрава, в стране заразилось 306 064 человека.

При этом отмечается, что последние четыре дня заболевших было на 8% больше.

"Смертность составила 439 человек, что является самым низким показателем за пять дней", - говорится в сообщении.

В отчете Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 говорится, что "Омикрон" стал доминирующим во многих городах Индии.

"Омикрон в настоящее время передается в сообществе в Индии и стал доминирующим во многих городах", - говорится в отчете.

Также там отметили, что большая часть случаев "Омикрона" были легкими, но число госпитализаций и случаев реанимаций увеличилось по всей стране.

Напомним, что первые смерти от штамма "Омикрон" зафиксировали в Индонезии. Жертвами вируса стали два человека.

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КоронавирусОмикрон