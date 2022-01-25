Вспышка "Омикрона" произошла в Индии: больницы переполнены

Вспышка штамма коронавируса "Омикрон" произошла в Индии. В стране наблюдается как рост количества заболевших, так и госпитализаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рост заболеваемости коронавирусом в Индии наблюдается в последнюю неделю. За последние сутки, по данным минздрава, в стране заразилось 306 064 человека.
При этом отмечается, что последние четыре дня заболевших было на 8% больше.
"Смертность составила 439 человек, что является самым низким показателем за пять дней", - говорится в сообщении.
В отчете Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 говорится, что "Омикрон" стал доминирующим во многих городах Индии.
"Омикрон в настоящее время передается в сообществе в Индии и стал доминирующим во многих городах", - говорится в отчете.
Также там отметили, что большая часть случаев "Омикрона" были легкими, но число госпитализаций и случаев реанимаций увеличилось по всей стране.
Напомним, что первые смерти от штамма "Омикрон" зафиксировали в Индонезии. Жертвами вируса стали два человека.