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Спалах "Омікрону" стався в Індії: лікарні переповнені

Автор: Наталья Скороход

Спалах штаму коронавірусу "Омікрон" стався в Індії. У країні спостерігається як зростання кількості хворих, так і госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зростання захворюваності коронавірусом в Індії спостерігається в останній тиждень. За останню добу, за даними МОЗ, в країні заразилося 306 064 людини.

При цьому наголошується, що останні чотири дні хворих було на 8% більше.

"Смертність склала 439 осіб, що є найнижчим показником за п'ять днів", - йдеться в повідомленні.

У звіті індійського консорціуму з геноміки SARS-CoV-2 наголошується, що "Омікрон" став домінуючим у багатьох містах Індії.

"Омікрон в цей час передається в спільноті в Індії й став домінуючим у багатьох містах", - йдеться у звіті.

Також там відзначили, що велика частина випадків "Омікрону" були легкими, але число госпіталізацій і випадків реанімацій збільшилася по всій країні.

Нагадаємо, що перші смерті від штаму "Омікрон" зафіксували в Індонезії. Жертвами вірусу стали дві людини.

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